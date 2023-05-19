Косачев призвал осторожно подходить к правовому определению русофобии и ее криминализации

Вице-спикер Совета Федерации считает важным определить задачи по сохранению и защите исторической правды

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Русофобия становится антисемитизмом XXI века, но к правовому определению этого термина и криминализации темы нужно подходить осторожно. Об этом заявил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Мы знаем о прицельной работе иностранных спецслужб, различных фондов стран Запада с российскими этническими объединениями, сетевыми группами, блогерами. В фокусе внимания сразу оказываются те, кто мифологизируют дороссийское прошлое народов России, дискредитируют роль русских или российского государства. Отдельная тема в этом контексте - политика и практика русофобии, о чем впервые говорится и в обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, и предметно говорилось на недавнем Петербургском международном юридическом форуме. Понимая всю опасность этого явления, которое становится своего рода антисемитизмом XXI века, следует осторожно подходить к вопросу о правовой дефиниции, и тем более криминализации темы", - сказал сенатор, выступая по теме корректировки Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету.

Он отметил, что в ряде стран идут репрессии против русского языка, предпринимаются попытки "отмены" русской культуры. "Это реальная русофобия как часть государственной политики других стран и отдельных лиц. Но всем понятно, что антироссийские санкции затрагивают не только русских. Это значит, что объектом государственной защиты должны быть все этносы и религии России и их ценности. И нам нужно противостоять и татарофобии, и чеченофобии, и всем другим фобиям", - подчеркнул заместитель председателя СФ.

Он заявил, что считает важным определить задачи по сохранению и защите исторической правды, отметив, что речь идет об истории России, о вхождении народов в ее состав. "Эти вопросы пока недопредставлены в стратегии, нужны и ясные механизмы по их решению", - считает Косачев.