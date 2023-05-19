Конференция "Единой России" с выдвижением кандидата в мэры Москвы может состояться 9 июня

Московское отделение партии планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра города Сергея Собянина

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московское городское отделение партии (МГРО) "Единая Россия" планирует провести в первой половине июня конференцию, на которой состоится выдвижение партийного кандидата на выборах мэра столицы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу замруководителя исполкома МГРО Ирина Елиферова.

Прежде она сообщила ТАСС, что городское отделение партии планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина.

"Конференция состоится в начале июня, до 15-го числа", - сказала она. Другой член партии "Единая Россия" уточнил ТАСС, что предварительная дата конференции - 9 июня, до 8 июня назначены конференции в окружных отделениях.

Как пояснил ТАСС собеседник, знакомый с ходом организации голосования в столице, выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, и следовательно, выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов. Решение Мосгордумы вступит в силу после опубликования - в течение пяти дней после принятия. Затем ожидаются партийные конференции. "Самовыдвиженцев на этих выборах мэра не ожидается, будут только кандидаты от партий", - заключил собеседник агентства.

Пленарные заседания Мосгордумы проводятся по средам, не менее одного раза в месяц.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.