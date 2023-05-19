Минниханов заявил о совпадении позиций РФ и исламских стран по многим вопросам развития

Глава Татарстана отметил, что исламская экономика является важнейшей частью мировой экономики

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Позиции Российской Федерации и мусульманских стран в настоящее время совпадают по многим вопросам мирового развития. Такое сотрудничество играет значимую роль в становлении справедливого миропорядка, заявил в пятницу на пленарном заседании международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" глава Татарстана, председатель Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" Рустам Минниханов.

"Позиции Российской Федерации и мусульманских стран сегодня совпадают по многим вопросам мирового развития. Наше сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров. Важнейшая составляющая взаимодействия - торгово-экономическое и инвестиционное направление", - сказал Минниханов, отметив, что исламская экономика является важнейшей частью мировой экономики.

Он подчеркнул, что государства дружественной исламской цивилизации становятся все более востребованными и надежными партнерами России, в том числе в вопросах обеспечения безопасности и решения экономических проблем на глобальном и региональном уровнях.

"Россия стремится укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами - членами ОИС, уважая их общественно-политические уклады и традиционные духовно-нравственные ценности", - сказал Минниханов.

В текущих условиях, по его словам, важно наращивать взаимный товарооборот, перестраивать логистические цепочки поставок товаров, работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах, а также совершенствовать работу международных транспортных коридоров и реализовывать совместные инвестиционные проекты.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума проходят около 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.