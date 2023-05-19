Лавров заявил, что Запад не хочет укрепления связей России и исламского мира

Глава МИД РФ отметил, что от Вашингтона и других западных столиц это не зависит

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Нынешние лидеры стран Запада не хотят выстраивания тесных стратегических отношений России и исламского мира, но это от них не зависит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "Путь в исламский мир", опубликованном в пятницу на сайте российского дипведомства.

"В планы нынешних западных лидеров, полностью подчиненных диктату США, не входят нормальные, близкие и стратегические отношения между Россией и исламским миром. Но это от Вашингтона и от других западных столиц не зависит. У нас есть договоренности в рамках Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". Мы их реализуем", - указал он.

По словам министра, Россия продолжает работать в рамках Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" транспарентно и в полном соответствии с принципами международного права. Глава МИД РФ добавил, что это вызывает "ворчание, а где-то и неприятие на Западе, но это их проблема". Лавров подчеркнул, что западные страны не хотят ничего принимать из инициатив, которые не подконтрольны их стратегическим замыслам.