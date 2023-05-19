Абрамченко заявила, что санкции не окажут на нее никакого влияния

Как отметила вице-премьер, у нее никогда не было недвижимости, счетов или каких-либо активов за рубежом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что новые санкции Минфина США не окажут на нее никакого влияния.

"О любимом развлечении американских властей расширять свои персональные санкции думаю следующее: медленно, ожидаемо, наивно. <…> Санкции не окажут на меня ровным счетом никакого влияния. Поэтому передаю привет американским "коллегам" за их очередное бессмысленное упражнение. Чем бы дитя ни тешилось", - сообщила она в своем Telegram-канале.

Вице-премьер отметила, что никогда не имела недвижимости, счетов или каких-либо активов за рубежом.

"Я очень люблю Россию, и для меня огромная честь работать на свою страну вот уже 24 года. У меня никогда не было за рубежом недвижимости, счетов или каких-либо активов. Отдыхаю и путешествую, как и моя семья, дома. В том числе - в любимом Крыму", - подчеркнула она.

Минфин США сегодня расширил список антироссийских рестрикций, следует из информации на сайте министерства. Вашингтон внес в санкционный список по РФ 46 физических лиц, в том числе вице-премьера Викторию Абрамченко.