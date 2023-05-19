19 мая, 15:36,
обновлено 19 мая, 16:04
Санкции в отношении России

Кравцов назвал санкции США местью за независимость российской системы образования

Американский Минфин ранее включил главу Минобрнауки РФ в свой санкционный список

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия создала независимую и автономную систему образования, санкции являются местью за это, заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя введенные против него санкции США и Канады.

"Мы стоим на пороге глобального лидерства в образовательной среде, нам удалось сформировать отечественную многоуровневую систему образования, которая при этом абсолютно автономна и независима от влияния навязанных западных проектов и рейтингов. Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой [американского финансиста Джорджа] Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить", - заявил он.

Ранее Минфин США и власти Канады включили  Кравцова в свои санкционные списки.

Кравцов отметил, что результаты российских детей на международных олимпиадах и соревнованиях, в международных движениях в последнее десятилетие стремительно улучшались. "Западные страны всегда поступают так, чтобы добиться своего любой ценой, если не выходит качеством, берут мнимым политическим давлением. Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы. У них получилось сделать псевдообучение в украинских школах, заменив занятия на игры. Мы полностью защищены от этого, самодостаточны и независимы", - добавил он. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичСШАРоссияСанкции в отношении России
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