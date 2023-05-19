Оверчук прокомментировал угрозы США в связи с возобновлением полетов между РФ и Грузией

По словам заместителя председателя правительства РФ, угрозы Вашингтона ввести санкции выглядят странно, так как возобновлением прямого авиасообщения - это вопрос гуманитарного характера

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Угрозы Соединенных Штатов ввести санкции в связи с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией выглядят странно, так как это вопрос гуманитарного характера. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на XIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Отмена виз для граждан Грузии для посещения Российской Федерации, а также возобновление прямого авиационного сообщения между нашими странами - это чисто гуманитарные вещи. Примерно миллион граждан нашей страны имеют так или иначе связи и корни в Грузии", - сказал он, отвечая на вопрос о реакции Вашингтона. Оверчук отметил, что хотя бы из этих соображений "надо было бы вопрос о возобновлении авиасообщения и отмене виз приветствовать", а не угрожать.

"Любые гуманитарные связи, связи между людьми создают более стабильные отношения в регионе. Поэтому это надо приветствовать, а не угрожать", - заключил зампредседателя правительства РФ.