Россия в качестве ответной меры закрывает въезд в страну для 500 граждан США

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Соединенным Штатам пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москва в ответ на санкции США закрыла въезд в Россию для 500 американцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны по замыслу Вашингтона нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", - сообщили в МИД.

В дипведомстве указали, что в санкционном списке Москвы оказались не только "знаковые фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму", но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники, а также "главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве".

Кроме этого, в стоп-лист внесены впервые избранные на ноябрьских выборах 2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники аналитических центров, "причастные к распространению русофобских установок и фейков", и официальные лица, которые участвовали в преследованиях "инакомыслящих по следам так называемого штурма Капитолия".

Под российские санкции подпали бывшие послы США в РФ - Джон Теффт и Джон Хантсман, министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл и его заместитель Джина Джонс, министр военно-морских сил Карлос дель Торо, генерал армии Дэвид Стюарт, первый заместитель главы пресс-службы Белого дома Оливия Далтон. Среди них есть и американские телеведущие и комики Джеймс Киммел и Сет Майерс. Также в списке политический советник по России, Украине и Белоруссии Рейчел Бауман, вице-председатель Федеральной резервной системы Майкл Барр и комментатор телеканала CNN Эрин Бернетт.

Всего в полном стоп-листе РФ с учетом добавленных граждан США теперь 1 844 американца. "Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан", - говорится в заявлении российского дипведомства.

В новость внесена правка (21:15 мск) - передается с уточнением общего количества граждан США в стоп-листе, верно - 1 844.