Посольству США отказали в посещении Гершковича из-за невыдачи виз российским журналистам

В российском МИД подтвердили, что соответствующий запрос был отклонен в качестве ответной меры

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Запрос посольства США о консульском посещении арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в качестве ответной меры, заявили в МИД РФ.

В министерстве объяснили, что этот шаг продиктован невыдачей виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, в результате чего те не смогли вылететь в Нью-Йорк на мероприятия по линии Совбеза ООН. "Подтверждаем, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в пятницу.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая.