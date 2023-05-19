В Крыму оценили ущерб от действий Украины в триллионы рублей

По словам спикера Госсовета республики Владимира Константинова, регион также порекомендовал новым субъектам России выдвинуть свои претензии Украине за ущерб от военных действий

МАЙКОП, 19 мая. /ТАСС/. Крым, формирующий список претензий по причиненному ущербу к властям Украины, уже оценил его в триллионы рублей. При этом республика порекомендовала новым регионам России выдвинуть свои претензии Украине за ущерб от военных действий, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в Адыгее спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Мы еще работаем над списком претензий в рамке рабочей группы, туда просто добавляются новые сведения. <…> Это (сумма уже сформированных претензий - прим. ТАСС) очень значительная сумма, уже переваливает за триллионы. Процесс непростой, <…> мы уже практически на выходе, но там много еще. Работаем активно, хотим выйти уже в ближайшее время на какой-то результат", - сказал он.

В список претензий, в частности, включен экономический ущерб полуострову от водной и энергетической блокады, диверсии на Крымском мосту. В оценку ущерба вовлечены министерства и ведомства республики, органы местного самоуправления, уточнил Константинов.

"У нас должны быть претензии, четко очерченные экономическими оценками и правовыми оценками. Я, кстати, порекомендовал и коллегам из новых территорий этим заниматься, особенно ДНР и ЛНР. Они уже восемь лет подвергаются экономическим разрушениям - неправовым по отношению к региональному праву, региональной собственности. И в этом смысле у них тоже очень серьезные претензии могут быть", - добавил спикер Госсовета республики.

Он также отметил, что пока в Крыму не ждут снижения числа провокаций со стороны Украины, в том числе в ответ на продление зерновой сделки. "Безусловно, от Украины не следует ждать ничего хорошего. И зерновая сделка продлевается не для Украины, а для других конечных потребителей, в том числе для Турции, которая вовлечена в этот процесс и является одним из бенефициаров. Принято компромиссное решение о продлении сделки на два месяца. Это не значит, что Украина прекратит делать нам гадости" - сказал Константинов.