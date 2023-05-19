Более 10 стран присоединились к заявлению против политизации ОЗХО и санкций в химпроме

Свои подписи под документом, помимо России, поставили Белоруссия, Бурунди, Зимбабве, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Палестина, Сирия и Венесуэла

ГААГА, 19 мая. /ТАСС/. Более 10 стран поставили свои подписи под заявлением против политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и односторонних экономических санкций в области химической промышленности. Документ был зачитан в пятницу постпредом РФ при ОЗХО Александром Шульгиным в последний день работы обзорной конференции организации, проводящейся раз в пять лет.

Выразив твердую поддержку Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), подписавшие заявление страны обратили внимание на усиливающуюся поляризацию среди государств-участников, что оказывает "нежелательное влияние на работу технической по своему характеру организации". С учетом этого они выступили за то, чтобы работа ОЗХО основывалась "на духе взаимного уважения, инклюзивных и транспарентных консультациях и сотрудничестве, принимая при этом во внимание суверенитет, независимость, равенство, взаимные законные интересы и обеспокоенности всех государств-участников". По мнению подписантов, "аполитичность, чисто технический и неконфронтационный характер деятельности организации является одной из важнейших предпосылок достижения главной цели КЗХО - мира без химического оружия".

Кроме того, подписавшие документ страны выразили обеспокоенность введением односторонних экономических санкций в области химической промышленности и призвали к их полному устранению. "Любые меры, препятствующие экономическому и технологическому развитию государств-участников или их доступу к химическим веществам, оборудованию и научно-технической информации, касающейся разработки и применения химии в целях, не запрещенных в соответствии с конвенцией, представляют собой несоблюдение конвенции и ее положений, касающихся международного сотрудничества", - подчеркнули они.

Свои подписи под документом, помимо РФ, поставили Белоруссия, Бурунди, Зимбабве, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Палестина, Сирия и Венесуэла. Документ открыт для подписания и другими членами организации.