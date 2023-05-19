19 мая, 16:57

Хуснуллин отметил, что исламский мир не отвернулся от РФ, несмотря на сложную ситуацию

Вице-премьер РФ отметил, что в ходе форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" прошли сотни встреч

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Страны исламского мира не отвернулись от России, несмотря на сложную политическую ситуацию. Об этом в пятницу на пленарном заседании международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Несмотря на всю сложную политическую ситуацию, страны исламского мира не отвернулись от России, у нас есть постоянный контакт. Мы видим перспективу, мы видим, что у нас огромные возможности во всех сферах: транспорт, продовольствие, обмен товарами, технологиями", - сказал Хуснуллин, уточнив, что в ходе форума прошли сотни встреч.

Он отметил, что по решению президента РФ в этом году форум получил федеральный статус. "Приехали правительственные делегации - десятки людей - министры, заместители министров. Есть делегации, в которых приехали 100, 50 человек", - добавил вице-премьер.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдет около 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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