Постпредство РФ ожидает от ЮНЕСКО реакции на преступления против журналистов РФ на Украине

Исполсовет организации принял решение по безопасности журналистов, которое предписывает гендиректору осуждать убийства и физическое насилие против журналистов без различий, привлекать страны и технологические компании к реагированию на случаи произвольной блокировки аккаунтов и контента СМИ в соцсетях

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Постпредство РФ при ЮНЕСКО ожидает от секретариата организации реакции на преступления против российских журналистов на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

"Исполсовет ЮНЕСКО принял важное решение по безопасности журналистов, которое содержит четкий мандат для секретариата организации надлежащим образом реагировать на ущемление прав СМИ", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что "решение предписывает гендиректору осуждать убийства и физическое насилие против журналистов без различий, привлекать страны и технологические компании к реагированию на случаи произвольной блокировки аккаунтов и контента СМИ в соцсетях, призывы к преследованию журналистов в связи с их политическими убеждениями, а также содержит стремление к наращиванию инклюзивного сотрудничества по вопросам безопасности журналистов в системе ООН".

"Ожидаем, что теперь секретариат будет осуждать преследование и преступления против российских журналистов на Украине, в Прибалтике и Молдавии, произвольную блокировку аккаунтов российских СМИ на Западе, гонение на прессу через экстремистский сайт "Миротворец", а также обеспечит инклюзивный подход при подготовке международных мероприятий по вопросам свободы печати", - подчеркивается в заявлении постпредства России при ЮНЕСКО.

Ранее представители делегации РФ в ходе выступления на 216-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО по вопросу безопасности журналистов обратили внимание на то, что российские СМИ "сталкиваются с серьезными препятствиями в работе в странах Запада". "Помимо запретов на вещание, дело дошло до угроз безопасности. Страны Прибалтики в нарушение своих международных обязательств преследуют прессу", - указали в российской делегации.

Ее представители высказали обеспокоенность бездействием и неэффективностью профильных международных структур, включая ЮНЕСКО, а также обратили внимание на то, что серьезные претензии связаны с отсутствием реакции гендиректора на убийства российских журналистов. В постпредстве потребовали обеспечения истинного плюрализма мнений и универсальных подходов в вопросе безопасности журналистов.