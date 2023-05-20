Путин в субботу проведет встречи с руководителями регионов СКФО

Президент России в пятницу провел заседание Совета по межнациональным отношениям, обсудив с участниками совещания, в частности, нынешнюю модель государственной национальной политики

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, находящийся в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), в субботу проведет встречи с руководителями входящих в него регионов.

В пятницу глава государства из Пятигорска провел заседание Совета по межнациональным отношениям, обсудив с участниками совещания нынешнюю модель государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство и корректировку Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после заседания была сделана фотография в формате "семерки". В округ входят семь субъектов РФ: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край. Пятигорск - центр Северо-Кавказского федерального округа.

Начиная заседание совета, Путин предложил пообщаться один на один с каждым руководителем регионов СКФО. "Можем потом с каждым поговорить, можем часть наших встреч и на завтра перенести, спокойненько обсудим ситуацию в каждом субъекте Федерации", - сказал президент. По словам Пескова, в пятницу глава государства пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Песков уточнил, что Путин задержится в СКФО еще на один день, проведет встречи с другими руководителями регионов округа.