"Справедливая Россия - За правду" проведет съезд и переизберет руководство партии

Также переизберут президиум центрального совета партии, сам центральный совет, совет палаты депутатов партии и центральная контрольно-ревизионная комиссия

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) проведет свой XII съезд, в программе которого - переизбрание председателя, сопредседателей и руководящих органов партии.

Лидер партии Сергей Миронов ранее сообщил, что планирует переизбраться на пост ее председателя. Он также рассчитывает, что делегаты съезда поддержат и двух его нынешних сопредседателей - Геннадия Семигина и Захара Прилепина.

Сам Прилепин, на которого ранее совершили покушение, не сможет присутствовать на съезде. Как информировали ранее ТАСС в пресс-службе писателя, он направит в адрес участников съезда программную речь, которая будет содержать базовые установки и принципы работы партии, особенно в период спецоперации.

Как сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Прилепин перенес очередную операцию. Автомобиль, в котором ехал писатель, взорвали 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области.

Согласно анонсу на сайте справороссов, помимо руководства партии будут переизбраны такие органы, как президиум центрального совета партии, сам центральный совет, совет палаты депутатов партии и центральная контрольно-ревизионная комиссия. "Также в ходе мероприятия будут вручены награды представителям партии, наиболее отличившимся в плане поддержки участников СВО и их семей и гуманитарной помощи жителями новых территорий РФ", - говорится в сообщении. Съезд состоится в подмосковном селе Рождествено, местом проведения станет концертный зал дома отдыха "Снегири".