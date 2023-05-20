Посол РФ заявил, что развивающиеся государства отвернутся от Вашингтона из-за его санкций

Анатолий Антонов отметил, что новые санкции обесценили слова США о невведении ограничений на гуманитарные товары

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Внесение властями США отдельных видов медицинского и сельскохозяйственного оборудования в список блокируемых к поставкам в Россию товаров обесценивает заявления американской стороны о том, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Очередной санкционный пакет - по сути, повторение уже неоднократно пройденного. По-настоящему нового в многостраничных пресс-релизах не просматривается. Кроме, пожалуй, прямых противоречий. К примеру, в перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Это обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает", - указал дипломат, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций.

"Замысел Вашингтона прост - попытаться отпугнуть партнеров от российского рынка, отечественных компаний, взаимовыгодного сотрудничества. Запутать бизнес, экспертов и общественность. Убедить их, будто мы находимся под неким "колпаком ограничений", - подчеркнул Антонов. - Конечно, это далеко не так. Россия не на словах, а на деле доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами".

Как сообщило в пятницу Министерство торговли США, ограничения экспорта США в РФ и Белоруссию затронут, в частности, ортопедическое, офтальмологическое и стоматологическое оборудование. Речь идет в том числе о некоторых "стоматологических бормашинах и их частях", офтальмологическом оборудовании, "ортопедических приспособлениях", их частях и комплектующих. В черном списке также фигурируют аппараты компьютерной томографии и рентгеновские генераторы.

В общей сложности администрация Соединенных Штатов ужесточила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии на 1 224 наименования товаров. В перечень запрещенных к экспорту товаров также попали антиквариат, ковровые покрытия, косметика, парфюмерная и табачная продукция, предметы роскоши, часы, некоторые алкогольные напитки. Минторг наложил запрет на ввоз в Белоруссию и РФ статуэток и других декоративных изделий из пластмассы и дерева, чемоданов и сумок из кожи и текстильных материалов, спасательных жилетов, спортивной обуви, стеклянной посуды, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней, гидравлического оборудования, холодильников, посудомоечных, микроволновых и сушильных машин, принтеров и копировального оборудования, тостеров, различных типов транспортных средств.

Санкционная политика США

Кроме того, Антонов заявил, что санкционная политика США, нацеленная, в частности, против связей РФ и развивающихся государств, приведет к тому, что страны с формирующейся экономикой отвернутся от Вашингтона.

"Вместе с тем складывается впечатление: США стремятся надавить не только на Российскую Федерацию, но и на развивающиеся государства. Нанести удар по активно расширяющимся в последнее время связям России с так называемым Глобальным Югом. Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона", - отметил глава диппредставительства РФ, комментируя введение США новых антироссийских рестрикций.

Соединенные Штаты и их союзники объявили в пятницу об ужесточении санкций в отношении России. Вашингтон пополнил черный список российских физических и юридических лиц, а также ужесточил секторальные ограничения и экспортный контроль. Американские рестрикции, в частности, коснулись иностранных граждан и компаний, помогающих, как утверждается, РФ обходить ограничения США.