Посол РФ в Аргентине заявил о попытках Запада подчинить Латинскую Америку за счет кредитов

Дмитрий Феоктистов отметил, что в Вашингтоне эти государства продолжают называть "задним двором" США и пытаются указывать им, как вести внутреннюю и внешнюю политику

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мая. /ТАСС/. США и Евросоюз пытаются при помощи кредитов и инвестиций подчинить себе страны Латинской Америки. Такое мнение выразил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье, которая была опубликована в пятницу в газете Perfil.

"Неслучайно в Латинскую Америку в последнее время зачастили высокопоставленные визитеры из США и ЕС, не скрывающие заинтересованности в получении доступа к стратегическим природным ресурсам региона. В обмен предлагаются новые кредиты (которые потом придется возвращать под проценты), обусловленные различными (в том числе политическими) требованиями инвестиции, содействие в международных финансовых организациях. Вся эта "помощь" на деле ведет к цементированию подчиненного положения государств-реципиентов и утрате ими самостоятельности, в том числе на международной арене", - констатировал дипломат.

По его мнению, "многие развивающиеся страны хорошо понимают истинную подоплеку таких сугубо корыстных подходов". "Цели хозяев мира остались прежними, изменились лишь их методы. В отношении тех, кто твердо придерживается своих принципов и не согласен мириться с таким положением дел, задействуются торговые ограничения, финансово-экономические санкции, долговое закабаление, вплоть до операций по смене режимов и военных вторжений", - добавил Феоктистов.

Он обратил внимание, что в Вашингтоне Латинскую Америку и страны Карибского бассейна продолжают называть "задним двором" США и пытаются указывать им, как вести внутреннюю и внешнюю политику. "При формируемой Западом зависимой модели развития нужды населения многих государств оказываются глубоко вторичны по отношению к интересам колонизаторов. Отсюда хроническая экономическая отсталость и букет социально-экономических проблем", - убежден посол.

По оценке Феоктистова, "мировое большинство" уже осознало негативные последствия современных проявлений неоколониализма и пытается избавиться от зависимости от доллара, создавая новые механизмы взаимодействия между странами без участия глобального Севера. Дипломат признал, что есть государства, которые продолжают считать более выгодным для себя оставаться в зависимости от США и их союзников. "В стратегическом плане такие страны упускают шанс стать равноправными участниками процесса формирования будущей более справедливой глобальной политической, торгово-экономической и финансовой архитектуры", - заключил посол.