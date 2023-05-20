20 мая, 00:34

Захарова: Шольц войдет в историю человеком, посмеявшимся над геноцидом населения Донбасса

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД России отметила, что это "самая большая в жизни ошибка" канцлера ФРГ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц войдет в историю как человек, посмеявшийся над горем людей из Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Реперу.

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"Люди входят в историю по-разному <...> Я уверяю вас, что Шольц войдет в историю не только своей страны, но и в мировую, как человек, который посмеялся над горем людей", - заявила Захарова.

Она напомнила, что канцлер ФРГ засмеялся на Мюнхенской конференции, когда речь зашла о геноциде населения Донбасса. "Это его самая большая в жизни ошибка", - добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что каждый человек свободен в своих взглядах и в своем отношении к жизни, но смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год нельзя.

Шольц 19 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации в Донбассе, и назвал подобные заявления "смешными". 

Теги:
ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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