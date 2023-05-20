В ЦИК считают проведение выборов в новых регионах непростой, но выполнимой задачей

Согласно закону, выборы на территории новых субъектов могут быть организованы комиссией после соответствующего обращения главы региона и консультаций с Минобороны и ФСБ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Подготовка и организация голосования на выборах в новых регионах РФ на сегодняшний день является "непростым, но вполне реализуемым процессом". Об этом ТАСС в субботу заявил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

18 мая Госдума приняла закон о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов, документ также определяет порядок организации выборов на территориях, где введено военное положение. Согласно документу, выборы на территории новых субъектов могут быть организованы ЦИК РФ после соответствующего обращения главы региона и консультаций с Минобороны и ФСБ.

"На сегодняшний день мы понимаем, что процесс организации голосования в новых субъектах непростой, но вполне реализуемый. Конечно, существуют наиболее острые проблемы. Одна из них - это полная интеграция избирательной системы новых регионов, в том числе технологическая, это создание комплексов средств автоматизации ГАС "Выборы" региональных избирательных комиссий четырех субъектов и территориальных избирательных комиссий", - сказал Булаев.

"Понятно, что система может быть задействована не в том объеме, в котором она задействована на территории всей страны, но она будет работать и позволит нам абсолютно корректно организовать все избирательные действия на новых территориях", - добавил он.

Также зампред ЦИК РФ рассказал об обучении членов избиркомов новых субъектов РФ. "В ходе учебы мы даем им возможность на практических занятиях, в том числе в ходе деловых игр, понять основные нормы закона, включая его последние изменения. Такая учеба идет в течение года - мы уже обучили членов четырех региональных избиркомов и членов местных ТИК [территориальные избирательные комиссии], а уже через несколько недель после формирования участковых избирательных комиссий (УИК) в новых субъектах начнется обучение членов УИК", - добавил он.

Голосование для бойцов

Говоря про организацию голосования военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации (СВО), но зарегистрированы в иных субъектах, где в сентябре запланированы избирательные кампании, Булаев сослался на возможность организации избирательными комиссиями регионов экстерриториальных участков в других субъектах, которая прописана в принятом законе.

"Создание экстерриториальных участков даст возможность военнослужащим реализовать свое активное избирательное право на выборах в органы государственной власти. В этом плане отработаны все технологические процессы с избирательными комиссиями всех субъектов, где запланированы выборы в органы государственной власти, и избиратели которых находятся в зоне СВО", - сказал зампред ЦИК.

"Понятно, что это непростая ситуация, мы относимся к ней со всей серьезностью. Если будет принято решение о проведении выборов в новых субъектах, то голосование будет организовано только в тех местах, где не будет дополнительных рисков для жизни и здоровья как военнослужащих, так и членов участковых комиссий, которые будут проводить это голосование", - заключил он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.