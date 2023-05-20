20 мая, 07:49

Захарова назвала беснованием реакцию политиков Грузии на возобновление авиасообщения с РФ

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, если политики представляют интересы своего народа, "а не проплаченный кем-то заказ", то они не могут быть против прямых рейсов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Отдельные грузинские политики, выступающие против возобновления полетов с Россией, не стали бы участвовать в этом "бесновании", если бы приняли во внимание необходимость связей между людьми в двух странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу.

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"Поверьте, если бы хоть раз кто-то из ныне кричащих прошел через что-то подобное, они бы постыдились сейчас участвовать в этом бесновании", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что если политики представляют интересы своего народа, "а не проплаченный кем-то заказ", то они не могут быть против прямых рейсов, учитывая то количество граждан и семей, которое проживает одновременно в двух государствах.

Как отметила дипломат, это значит, что человек никогда не помогал людям, имеющим грудных детей, тяжело больным и находящимся в беде, добраться домой; никогда не слышал по телефону плачущего взрослого мужчину, которому необходимо перевезти для похорон в Тбилиси тело матери; никогда не говорил с отцом, собирающим средства на билет ребенку, чтобы тот увидел родственников в Грузии; никогда не помогал передавать лекарства онкобольным.

Официальный представитель МИД РФ указала на то, что эта история является индикатором отсутствия или наличия не политпозиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах. 

Теги:
ГрузияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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