В Подмосковье открылся съезд партии "Справедливая России - За правду"

В рамках съезда переизберут председателя, сопредседателей и руководящие органы партии

ИСТРА /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Съезд партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" начался в Подмосковье в субботу, в его программе - переизбрание председателя, сопредседателей и руководящих органов партии, передает корреспондент ТАСС.

"На съезд зарегистрировались 195 делегатов. Таким образом необходимый кворум для проведения съезда имеется. <…> XII съезд социалистической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" объявляется открытым", - сказал лидер партии Сергей Миронов на открытии съезда.

Миронов ранее сообщил, что планирует переизбраться на пост ее председателя. Он также рассчитывает, что делегаты съезда поддержат и двух его нынешних сопредседателей - Геннадия Семигина и Захара Прилепина.

Сам Прилепин, на которого ранее было совершено покушение, не сможет присутствовать на съезде. Как информировали ранее ТАСС в пресс-службе писателя, он направит в адрес участников съезда программную речь, которая будет содержать базовые установки и принципы работы партии, особенно в период спецоперации.

Помимо руководства партии будут переизбраны такие органы, как президиум центрального совета партии, сам центральный совет, совет палаты депутатов партии и центральная контрольно-ревизионная комиссия. "Также в ходе мероприятия будут вручены награды представителям партии, наиболее отличившимся в плане поддержки участников СВО и их семей и гуманитарной помощи жителями новых территорий РФ", - говорится в сообщении.

Съезд проходит в подмосковном селе Рождествено, местом проведения стал концертный зал дома отдыха "Снегири".