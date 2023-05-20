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обновлено 20 мая, 09:20
Военная операция на Украине

Грушко прокомментировал планы передачи Западом F-16 Украине

По словам замглавы МИД РФ, западные страны продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, РФ будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

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"Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей", - сказал замминистра, отвечая на просьбу прокомментировать вопрос о возможных поставках F-16 на Украину. 

Теги:
УкраинаРоссияГрушко, Александр ВикторовичВоенная операция на Украине
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