Миронов предложил справороссам поддержать Путина в случае его участия в выборах президента

Как считает лидер "Справедливой России - За правду", в нынешнее время важна всенародная поддержка действующего главы государства

ИСТРА /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов на проходящем в субботу съезде партии предложил справороссам поддержать кандидатуру президента РФ Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства в 2024 году.

"Я обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих [президентских] выборах в 2024 году", - сказал Миронов

Он подчеркнул, что с одной стороны, когда идут боевые действия, "может быть и не до выборов", но при этом в такое время важна всенародная поддержка действующего президента.

В конце февраля в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не объявлял о том, будет ли участвовать в выборах, этот вопрос на тот момент не поднимался, так как главе государства "точно не до этого". Разговоры об этом Песков тогда назвал преждевременными.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее говорила, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.