Рогов: ракетные удары ВСУ по Мариуполю предваряют речь Зеленского на саммите G7

Как считает председатель движения "Мы вместе с Россией", опасность провокаций или активных действий со стороны Киева, в частности, против Запорожской АЭС сохраняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь в ДНР после длительного перерыва, могут создавать информационный фон для выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Прилеты по Мариуполю - это начало актуализации украинской повестки для Запада. Общался ночью с жителями Мариуполя, они были удивлены обстрелом, жили спокойно достаточно долгое время. Выступление Зеленского планируется завтра, 21 мая, к его началу будет максимум актуализации повестки по постукраинскому пространству. Какой формат они выберут, мы увидим", - сказал Рогов.

Он отметил, что опасность провокаций или активных действий со стороны Киева, в частности, против Запорожской АЭС (ЗАЭС) сохраняется. "Боюсь, что это только начало, наиболее актуальной тема будет к вечеру 21 мая, сегодня и завтра готовимся. Возможно, что-то произойдет за часы до выступления Зеленского, чтобы событие разошлось в информационном поле", - добавил Рогов.

В пятницу он сообщил ТАСС, что вероятность провокаций против ЗАЭС и обстрелов станции и города Энергодара со стороны украинских войск возрастает во время нахождения Зеленского на саммите G7 19-21 мая, который рассчитывает на дополнительную поддержку Запада в случае успешных действий против России.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР, ВСУ в субботу утром обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, пострадавших в результате этого удара нет. В пятницу вечером ВСУ выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.