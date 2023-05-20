Украинский суд приговорил к 10 годам подростка за помощь военным России под Артемовском

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников подчеркнул, что суд не учел "положительные характеристики" приговоренного

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Суд на Украине приговорил к 10 годам колонии подростка за помощь российским военным в ходе боев за Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом ТАСС рассказал в субботу вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд приговорил 17-летнего подростка к 10 годам колонии, признав его виновным по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины). По версии суда, вина осужденного выразилась в предоставлении российским военным некоей информации о ходе боевых действий под Бахмутом", - сказал правозащитник.

По словам Мельникова, подсудимый на стадии следствия многократно подвергался моральному и физическому давлению, фактически спецслужбы его пытали, чтобы он оговорил себя и других людей, но обвиняемый на это не пошел.

"При вынесении приговора видно, что суд не учел ни положительные характеристики подсудимого, ни отсутствие судимости, ни проблемы со здоровьем, которые тот приобрел во время нахождения в СИЗО. Ему дали максимально возможное для несовершеннолетнего по этой статье суровое наказание", - сказал Мельников.

По его словам, осужденный был включен украинской стороной в список на обмен (как военнопленный) с сентября 2022 года. "Я направил ряд обращений в различные инстанции, в том числе уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, с просьбой содействовать в обмене подростка", - заявил правозащитник. Он напомнил, что украинские правоохранители задержали еще как минимум двух подростков, мальчика и девочку, по обвинению в схожих преступлениях.

"Всего сейчас на Украине под стражей находятся много сотен гражданских лиц по обвинению в помощи ВС РФ, в том числе священники. Я призываю также принять меры для их обмена и спасти людей", - заключил Мельников.