Лавров заявил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая

Глава российского МИД обратил внимание на то, что экспертное сообщество западных стран уже открыто ведет обсуждение полученного заказа на выработку сценариев по расчленению РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Решения, принятые на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая.

Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

"Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "семерки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики", - сказал он.

Лавров отметил, что западный трек в том виде, в котором он развивался во внешней политике РФ до недавнего времени, "полностью себя исчерпал" и Россия вступила "в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса". "Задача поставлена громогласно и открыто - победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента, собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять", - добавил министр.

Глава российской дипломатии также обратил внимание на то, что экспертное сообщество западных стран уже открыто ведет обсуждение полученного заказа на выработку сценариев по расчленению РФ, "и не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада".