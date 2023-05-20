Лавров заявил о "линии разлома" между Западом и глобальным мировым большинством

По словам главы МИД РФ, то, что в настоящее время происходит вокруг Украины, "конечно, ускоряет переход к многополярной системе международных отношений"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Линия разлома" возникла между коллективным Западом и глобальным мировым большинством, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, то, что сейчас происходит вокруг Украины, "конечно, ускоряет переход к многополярной системе международных отношений". "Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря, это мы видим. Но эта консолидация все-таки скорее напоминает тотальное подчинение всех остальных своей воле. Несмотря на это, консолидация произошла, но одновременно возникла линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством - странами глобального Юга и Востока", - обратил внимание глава МИД.

Как отметил Лавров, ему известно о том, что в ходе недавних дискуссий внутри Евросоюза представитель одной из стран ЕС предложил отказаться от любого употребления термина "глобальный Юг", потому что это якобы посылает неверный сигнал о том, что не все вместе с Западом, и работает на интересы России и Китая. "Вот до чего дошла уже одержимость собственным величием и необходимостью подавить любые альтернативные точки зрения", - подчеркнул министр.

По его словам, среди лидеров стран глобального Юга немало тех, кто готов отстаивать свои интересы. "Глобальный Юг готов на практике, может быть, не делая слишком громких заявлений, но на практике готов противостоять диктату Запада, который становится все более навязчивым, все более агрессивным, включая шантаж, угрозы, наказания, санкции и многое другое", - заключил глава МИД РФ.