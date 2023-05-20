Лавров заявил, что РФ вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну

Глава российского МИД подчеркнул, что Москва не продвигает враждебность к кому бы то ни было

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

"Нужно очень хорошо понимать, что мы не продвигаем враждебность к кому бы то ни было. Мы вынуждены отвечать твердо, последовательно на объявленную нам войну", - указал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, "враждебность проистекает с той стороны баррикад - баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других".