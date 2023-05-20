Лавров заявил, что переход к многополярности может быть длительным

По словам главы МИД РФ, у России в этом немало союзников

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Переход к многополярности может быть длительной исторической эпохой, но у России в этом немало союзников. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

"Эта бесцеремонность, эта одержимость собственным величием, конечно же, заводит международные отношения в очень сложную ситуацию. И я не вижу здесь каких-либо перспектив компромиссов, которые консервировали бы вот это вот состояние перехода от диктатуры к многополярному миру, не вижу. Могут быть какие-то паузы, наверняка, могут быть какие-то передышки. Но эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону наступила. Она может быть длительной, исторической эпохой, и в этой работе, в этой борьбе у нас немало союзников", - сказал он.

При этом Лавров отметил отношения РФ с Китаем, с Индией, со странами АСЕАН, с государствами Персидского залива, с Ираном, с Турцией, а также с Африканским союзом и сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна. "Конечно же, объединения на нашем пространстве, в ближнем зарубежье, как мы говорим - это и СНГ, ОДКБ и Евразийский экономический союз. Не мало сложностей, тут нечего скрывать, мы видим с каким ожесточением Запад посылает своих эмиссаров по всему миру, включая к нашим ближайшим соседям, не стесняясь, требуя от них прекратить, если не любые торгово-экономические, инвестиционные связи с Россией, то большинство из этих связей, передают списки с поименным названием товаров, которые должны быть запрещены к экспорту в Российскую Федерацию", - добавил глава МИД РФ.

"Они [западные страны] умеют играть на этих сложностях, которые они сами создают для других стран. Наверное, они будут иметь какой-то результат, какой-то выигрыш в краткосрочной перспективе, но в долгосрочном плане они, конечно, прежде всего, американцы, рубят сук, на котором сидят", - резюмировал Лавров.