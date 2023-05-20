Миронова переизбрали председателем партии "Справедливая Россия - За правду"

Сопредседателями партии переизбраны Захар Прилепин и Геннадий Семигин

ИСТРА /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Делегаты съезда партии "Справедливая Россия - За правду" в субботу проголосовали за переизбрание действующего лидера справороссов Сергея Миронова ее председателем, передает корреспондент ТАСС.

Сопредседателями партии избрали Захара Прилепина и Геннадия Семигина. Соответствующие решения были приняты по итогам тайного голосования участников съезда. Согласно уставу партии, председатель и сопредедатели избираются сроком на 2,5 года.

Прилепин, на которого ранее было совершено покушение, не смог присутствовать на съезде. Он направил в адрес его участников программную речь с базовыми установками и принципами работы партии, особенно в период спецоперации.