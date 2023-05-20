20 мая, 13:39,
обновлено 20 мая, 13:46

Миронова переизбрали председателем партии "Справедливая Россия - За правду"

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Сопредседателями партии переизбраны Захар Прилепин и Геннадий Семигин

ИСТРА /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Делегаты съезда партии "Справедливая Россия - За правду" в субботу проголосовали за переизбрание действующего лидера справороссов Сергея Миронова ее председателем, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Путин направил обращение участникам съезда партии "Справедливая Россия - За правду"В Подмосковье открылся съезд партии "Справедливая России - За правду"

Сопредседателями партии избрали Захара Прилепина и Геннадия Семигина. Соответствующие решения были приняты по итогам тайного голосования участников съезда. Согласно уставу партии, председатель и сопредедатели избираются сроком на 2,5 года.

Прилепин, на которого ранее было совершено покушение, не смог присутствовать на съезде. Он направил в адрес его участников программную речь с базовыми установками и принципами работы партии, особенно в период спецоперации. 

Теги:
Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия - За правду"Прилепин, Захар
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация