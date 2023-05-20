20 мая, 18:07
Военная операция на Украине

Медведев пригласил Маска посетить Артемовск

Михаил Терещенко/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ разместил соответствующий комментарий в Twitter

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Илону Маску посетить Артемовск (украинское название - Бахмут).

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"Вы спрашивали меня про Бахмут... Приезжайте и посмотрите сами", - написал Медведев в англоязычном Twitter в комментариях к их же с Маском дискуссии полугодичной давности, когда бизнесмен пытался подначивать зампреда СБ РФ вопросом: "как там дела в Бахмуте".

Короткий диалог Медведева и Маска в Twitter произошел в октябре 2022 года, когда зампред СБ РФ сделал отсылку к британскому мему про салат латук, победивший тогдашнего премьер-министра Британии Лиз Трасс, и "передал поздравления" салату. Маск ответил Медведеву, заметив, что шутка вышла довольно забавной, но в довесок задал вопрос про Артемовск. Зампред СБ РФ тогда ответил Маску - "увидимся в Москве на День Победы", а сегодня добавил новый ответ.

Артемовск был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМаск, ИлонВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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