Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска

В пресс-службе Кремля сообщили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе.

"Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска.

Артемовск (украинское название Бахмут) расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.