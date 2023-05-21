20 мая, 21:47,
обновлено 20 мая, 21:51
Военная операция на Украине

Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска

Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
© Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В пресс-службе Кремля сообщили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе.

"Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска.

Артемовск (украинское название Бахмут) расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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