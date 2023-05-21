Глава СЖР заявил, что поправки в законодательстве об иноагентах могут затронуть СМИ

По словам Владимира Соловьева, в случае принятия изменений для журналистов подготовят набор инструкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Появление категории "третьи лица" в законодательстве об иностранных агентах может затронуть деятельность СМИ. В случае принятия этих поправок Союз журналистов России (СЖР) планирует подготовить рекомендации для журналистов по освещению деятельности иноагентов, в воскресенье сообщил ТАСС председатель союза Владимир Соловьев.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на XI Петербургском международном юридическом форуме сообщил, что категория "третьи лица" появится в законодательстве об иноагентах. Это коснется тех, кто может "оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон [о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием]", пояснял он.

"Это вполне может коснуться журналистов. Наши юристы сейчас уже изучают ситуацию для того, чтобы предупредить коллег о том, чего делать не нужно, чего стоит избежать, чтобы случайно не попасть в списки иноагентов или "третьих лиц". Мы всегда беспокоимся, чтобы коллеги не были наказаны за случайный репост, какую-то ошибку. Думаю, подготовим некий набор инструкций, если эти поправки в законодательство будут приняты", - сказал он в кулуарах XVII международного медиафорума "Диалог Культур".