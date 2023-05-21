Совет Думы 22 мая обсудит ответные меры на антироссийскую политику Польши

Депутаты в том числе поднимут вопрос о запрете на передвижение польских фур по территории России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совет Думы в понедельник обсудит ответные меры на антироссийскую политику Варшавы, включая запрет на передвижение польских фур по территории РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале в воскресенье.

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - отметил Володин. Он указал, что издержки Польши в этом случае могут составить порядка €8,5 млрд. "По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около 2 тыс. польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тыс. водителей", - добавил спикер Госдумы.

Он также подчеркнул, что Польша отказалась от общей истории. "Надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", - добавил Володин.