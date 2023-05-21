Умер заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко

Ему было 46 лет

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер в субботу на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

"20 мая скончался статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко, - говорится на сайте ведомства. - Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось".

Минобрнауки выразило соболезнования родным и близким умершего.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ставропольского края журналистам сообщили, что на борту самолета, следовавшего из Гаваны в Москву, одному из пассажиров стало плохо, командир корабля принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. "По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался", - говорится в сообщении.

Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.