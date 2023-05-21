Кадыров сообщил о подготовке иностранными спецслужбами терактов против него

Глава Чечни считает причиной этого свою активную позицию в вопросе сохранения государственности России

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что европейские, западные и украинские спецслужбы готовят теракты против него из-за его активной позиции в вопросе сохранения государственности РФ.

"Я мешаю им [развалить Россию], и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят", - заявил глава Чечни в эфире "Россия-1" в воскресенье.

Он также прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности "убивать россиян по всему миру". "Буданову пожизненная камера светит или пуля, потому что у российского народа есть свои защитники", - добавил Кадыров.