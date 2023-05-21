21 мая, 12:00

Путин встретится с лидерами ЕАЭС на саммите в Москве

Российский лидер может провести двусторонние встречи с коллегами по ЕАЭС, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Евразийском экономическом форуме, которые пройдут в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также российский лидер может провести двусторонние встречи с коллегами по ЕАЭС.

По данным программы, в День российского предпринимательства (26 мая) Путин пообщается с участниками общественной организации "Деловая Россия", которая представляет интересы бизнеса. Кроме того, в планах на неделю есть церемония вручения государственных наград.

Пресс-служба президента пока не анонсировала официально его график на следующую неделю. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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