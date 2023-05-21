МИД РФ: итогом встречи G7 стали пассажи антироссийского и антикитайского характера

В ведомстве назвали деятельность Группы семи главным фактором обострения глобальных проблем

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Набор заявлений с пассажами антироссийского и антикитайского характера стал итогом встречи Группы семи (G7) в Хиросиме, заявили в МИД РФ. В министерстве отметили, что при этом государства - члены объединения "не стесняются заигрывать" с незападными государствами, чтобы не позволить им развить связи с Россией и Китаем.

"В японской Хиросиме завершилась встреча в верхах так называемой Группы семи. Ее основной итог - набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера. <...> Страны "семерки" не стесняются заигрывать с незападными государствами с целью привлечь их на свою сторону, не позволить развивать связи с Россией и КНР", - говорится в заявлении дипведомства, опубликованном в воскресенье.

Как добавили в ведомстве, саммит G7 показал, что объединение необратимо деградировало и под предводительством англосаксов превратилось в инкубатор деструктивных инициатив в мире. "Группа семи" некогда представляла собой объединение, члены которого координируют позиции по различным вопросам мировой повестки дня. Но теперь она необратимо деградировала, - отметили в министерстве. - Превратилась в инкубатор, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность. Потом они навязываются проамериканской массовке из числа стран НАТО, ЕС и других сателлитов Вашингтона".

Там отметили, что участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече G7 окончательно превратило ее в пропагандистское шоу, а результаты саммита подтверждают, что смысл существования объединения - в ведении гибридной войны с РФ. "Семерка" буквально зациклилась на всеобъемлющей конфронтации с Россией. Усилиями США она взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов гибридной войны против нашей страны, включая определение масштаба и сроков западных военных поставок киевскому режиму. В этом сегодня смысл существования объединения. Результаты саммита это подтверждают", - указали в МИД РФ. "Упорствуя в демонстрации своего намерения нанести России "стратегическое поражение", руководители стран "семерки" доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу", - подчеркнули в дипведомстве.

Деятельность Группы семи

В МИД РФ также заявили, что деятельность G7 является главным фактором обострения глобальных проблем, она не может отражать интересы других центров развития. "Вместе с тем очевидно, что Группа семи - главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона - прим. ТАСС), Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", - указали в российском дипведомстве.

Как добавили в министерстве, стенания стран G7 о "необходимости борьбы с мифической российской ядерной угрозой" выглядят лицемерно. "Рассуждения руководства США о "лидерстве" в сфере контроля над вооружениями и нераспространения выглядят лицемерно. Как и стенания "семерочников" о необходимости борьбы с мифической российской ядерной угрозой. Мы не раз аргументированно отмечали, откуда действительно исходит угроза. Это не Москва, а Вашингтон, Лондон и другие столицы "коллективного Запада", - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что попытки стран G7 выставить себя поборниками справедливости являются насмешкой над историей и здравым смыслом. "Делается все, чтобы политизировать деятельность многосторонних форматов, прежде всего более представительного по составу и подлинно ведущего форума для глобального экономического сотрудничества - Группы двадцати. Попытки стран "семерки" выставить себя поборниками законности и справедливости в международных делах - это насмешка над историей и здравым смыслом. <...> Так называемые еврогранды полностью утратили автономию и признали превосходство англосаксов, передав им управление Группой семи. Правительства европейских стран окончательно оторвались от интересов собственного населения", - говорится в заявлении министерства.