Патрушев проведет с коллегой из Китая консультации по безопасности

В прошлый раз консультации проходили в сентябре 2022 года в КНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоятся в понедельник в Москве.

Как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза, "их проведут секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член политбюро ЦК Компартии КНР, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин".

Предыдущий (седьмой) раунд таких консультаций состоялся в сентябре 2022 года в городе Наньпин провинции Фуцзянь. Тогда обсуждалось расширение сотрудничества в сфере безопасности, в том числе для противодействия терроризму, борьбы с легализацией преступных доходов.

Кроме того, Москва и Пекин договорились более интенсивно обмениваться информацией об экстремизме, попытках "извне подорвать конституционный строй обеих стран и лишить Россию и КНР возможности проводить самостоятельный, отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс".