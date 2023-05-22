Лавров обсудит с главой МИД Узбекистана сотрудничество двух стран и евразийскую интеграцию

Отдельными пунктом встречи, по данным российского дипведомства, также стоит взаимодействие культурно-гуманитарного характера

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, который накануне прибыл в Москву с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств встречались в апреле в Самарканде, где обсудили взаимодействие в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Как сообщили в МИД РФ, в этот раз министры также намерены рассмотреть весь комплекс двустороннего сотрудничества, которое "основано на стратегическом партнерстве и союзничестве".

В фокусе внимания сторон также будет ситуация в Центральной Азии, региональная безопасность и евразийская интеграция.

О партнерстве двух стран

Россия и Узбекистан неоднократно отмечали, что являются близкими друзьями, союзниками и стратегическими партнерами. А в условиях обострения многочисленных угроз и вызовов в мире, по словам Саидова, доверительный диалог и взаимопонимание между Узбекистаном, другими странами Центральной Азии и Россией имеет особенно важное значение.

В дипломатическом ведомстве РФ указали, что главы МИД двух стран в ходе нынешней встречи обменяются мнениями по региональной ситуации "с учетом скоординированного вклада в развитие сотрудничества, а также поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней".

Стороны также обсудят общезначимые проблемы для государств евразийского пространства и интеграционные процессы на континенте. Как отмечают несколько экспертов, Узбекистан в силу своего расположения в глубине Евразии заинтересован в связях с глобальными экономическими центрами и доступе на международные рынки. Для России, как указывал президент РФ Владимир Путин, является приоритетным укрепление связей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Власти РФ неоднократно выражали надежду на полноценное участие Узбекистана в союзе, которое откроет возможности для сокращения препятствий в торговле двух стран. Вопросы дипломатического сопровождения такого участия, вероятно, затронут министры в ходе своей встречи в Москве. При этом власти Узбекистана, который находится в статусе государства-наблюдателя ЕАЭС, отмечали, что ведут активную работу по созданию благоприятных условий для налаживания взаимовыгодного партнерства с союзом.

Торгово-экономические связи

Торговые отношения России и Узбекистана демонстрируют высокие темпы роста товарооборота - в среднем по 20% в год. Как указали в МИД РФ, министры рассмотрят несколько актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе отдельно может быть уделено внимание инвестиционному взаимодействию. В частности, Россия лидирует в списке инвесторов Узбекистана, а Ташкент подчеркивал заинтересованность в расширении присутствия в республике российского бизнеса в различных отраслях экономики.

Не исключено, что стороны обсудят и сотрудничество в энергетической сфере. В апреле текущего года министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что поставки газа в Узбекистан из России планируется осуществлять по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр". Он также отмечал, что стороны начнут переговоры о поставках после подсчета затрат на строительство компрессорных станций, необходимых для реверсной прокачки газа.

Главы МИД двух стран могут также затронуть вопросы, связанные с проектом газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Как отмечал Лавров по итогам своего визита в апреле в Самарканд, страны активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта. По словам министра, он позволит укрепить энергетическую безопасность и будет выгодным для всех сторон. Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех стран в этой сфере в ноябре минувшего года. В январе текущего года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества.

Предположительно, на переговоры также будет вынесен вопрос расширения торговли в национальных валютах между странами, так как глава российской дипломатии не раз указывал, что тенденция к отказу от доллара во взаимных расчетах в мировой торговле необратима. В сентябре 2022 года на Московской бирже запущены торги узбекским сумом, и тогда власти РФ заявили, что этот шаг станет стимулом развития расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран.

Отдельными пунктом встречи Лаврова и Саидова, по данным российского дипведомства, также стоит взаимодействие культурно-гуманитарного характера.

Афганская тематика

Традиционно в зоне интересов двух стран также находится ситуация в Афганистане. В апреле в Самарканде прошла министерская конференция государств - соседей Афганистана, которая была посвящена обсуждению дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране. Российскую делегацию возглавлял Лавров, в конференции также приняли участие министры иностранных дел Ирана, КНР, Таджикистана, Туркмении и Пакистана. Глава МИД Узбекистана отмечал, что ситуация в Афганистане остается сложной, и призывал мировое сообщество не ограничиваться оказанием афганскому народу только гуманитарной помощи, а продвигать в стране экономические и инфраструктурные проекты.

Лавров по итогам встречи указал, что улучшение ситуации в Афганистане по некоторым аспектам, включая формирование инклюзивного правительства и решение вопросов прав человека в стране, будет важным шагом на пути к юридическому признанию власти талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС). При этом министр добавил, что к формированию инклюзивного правительства в стране еще предстоит проделать большой путь.

Конференция по Афганистану также прошла в Дохе 1-2 мая под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В ней приняли участие спецпредставители РФ, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Норвегии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Японии, а также Евросоюза и Организации исламского сотрудничеств. Однако, как сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, встреча не дала результатов из-за неконструктивного подхода Запада. Кабулов указал также на отличие позиций региональных игроков и представителей Запада - РФ, Китай, Иран, Пакистан, страны Центральной Азии и Индия считают приоритетом создание инклюзивного государственного руководства в Афганистане, которое приведет к решению других очень важных вопросов, а Запад во главу ставят правовые вопросы. Эти различия, по его словам, преодолимы при условии, что "подход регионалов будет доминирующим".