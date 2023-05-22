Праймериз партии "Единая Россия" стартуют с участием новых регионов и бойцов спецоперации

По всей стране предварительное голосование пройдет в онлайн-формате, кроме новых регионов, жители которых смогут отдать свой голос еще и очно

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в понедельник начинает предварительное голосование, в котором впервые примут участие жители новых регионов РФ, а также участники спецоперации. По результатам праймериз будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления и Госдуму по трем одномандатным округам.

По всей стране предварительное голосование пройдет в онлайн-формате, кроме новых регионов, где жители смогут отдать свой голос еще и очно. Решение о смешанном формате проведения праймериз в новых субъектах РФ в партии не поменяли, несмотря на участившиеся обстрелы территорий в начале месяца.

Как рассказал ТАСС замсекретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, смешанная форма голосования позволит, "с одной стороны, обеспечить безопасность жителей, а с другой - возможность принять участие в процедуре как можно большему числу людей". Для очного предварительного голосования в новых субъектах партия открыла 167 участков.

Отдать голос за понравившегося кандидата в большинстве регионов сможет практически любой гражданин, так как праймериз пройдут по первой, открытой модели. Исключением стала Белгородская область, в которой будет использована четвертая модель, которая предполагает, что выборщики сформируются из числа членов партии. По словам Сидякина, в регионе замещается небольшое количество муниципальных мандатов, а местные отделения, которые должны проводить такие выборы, перегружены, так как занимаются отправкой гуманитарной помощи в новые регионы и на фронт. Поэтому решено снять с них нагрузку проведения процедуры по первой модели.

Кандидаты и избиратели

Всего в предварительном голосовании в 2023 году пройдет 183 кампании в 55 субъектах РФ. Итоги голосования планируется подвести 30 мая.

Выдвижение кандидатов проходило с 1 марта по 27 апреля. На участие было подано более 16 тыс. заявок. Средний конкурс по выборам в заксобрания составил 7,5 человека, лидерами на этом уровне выборов стали Ульяновская область (14,9), Ивановская область (11,9), Архангельская и Иркутская области (обе - 10,3), по выборам в административные центры средний конкурс составил 5,5 человека, в лидерах - Архангельская область (9,4), Республика Саха (Якутия, 7,7) и Рязанская область (7,6).

Среди всех кандидатов 28% - это молодые люди в возрасте до 35 лет, 44% - женщины. 48% кандидатов - члены "Единой России", 19% - сторонники партии, 14% - действующие депутаты. 29% кандидатов представляют сферу малого и среднего бизнеса, по 12% - образование и государственное и муниципальное управление. По 6% - представители сферы культуры и общественники, по 4% - социальной сферы и здравоохранения, еще 3% составили представители ЖКХ.

Также заявки на участие в праймериз подали 100 участников спецоперации, 30 из которых находятся в зоне боевых действий. В общем списке кандидатов фигурируют полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики, командир батальона "Спарта" Артем Жога, бойцы смешанного стиля Джефф Монсон и Владимир Минеев.

Регистрация избирателей на праймериз завершится 26 мая, на текущий момент зарегистрировались более 2 млн человек.

Легитимность и безопасность

В преддверии праймериз партия решила проверить свою систему, запустив специальный конкурс, в рамках которого любая киберкоманда или хакер в течение недели могли попробовать взломать копию системы предварительного голосования и выявить слабые места. Победителям сулило денежное вознаграждение. По словам руководителя IT-проектов единороссов Вячеслава Сатеева, во время конкурса система была подвержена проверкам на различные уязвимости: SQL Injection, нарушение MIME-типов загружаемых файлов, сканирование уязвимостей сетевой инфраструктуры, попытка осуществления DDoS-атак для нарушения работы системы. "За время проведения конкурса тестовая инфраструктура "Единой России" неоднократно исследовалась с зафиксированных 3,6 тыс. IP адресов. Отчетов о зафиксированных дырах не поступало", - рассказал он.

Также перед началом предварительного голосования партия открыла федеральный ситуационный центр для наблюдения за праймериз и разделила ключ шифрования для онлайн-голосования на четыре части. Эта технология защищает процедуру от внешнего воздействия и сохраняет тайну голосования. По завершении ключ будет воссоединен, блокчейн опубликуют на сайте "Предварительное голосование", и каждый избиратель сможет наблюдать за подсчетом голосов и убедиться в его корректности.

Хранителями частей ключа шифрования в этом году стали сенатор Александр Карелин, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Перминов и депутат Алена Аршинова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В единый день голосования в 54 субъектах РФ проведут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.