21 мая, 21:47

Захарова указала Зеленскому, что разрушение Хиросимы и Артемовска устроил Белый дом

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что украинский президент сравнил Хиросиму с Артемовском на полях саммита G7

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским последствий бомбардировки Хиросимы и боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут), отметила, что в обоих случаях их устроил Вашингтон.

Захарова напомнила, что украинский президент "сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском" на полях саммита G7 в Японии. "Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом", - написала она в воскресенье в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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