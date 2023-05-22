Захарова указала Зеленскому, что разрушение Хиросимы и Артемовска устроил Белый дом

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что украинский президент сравнил Хиросиму с Артемовском на полях саммита G7

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским последствий бомбардировки Хиросимы и боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут), отметила, что в обоих случаях их устроил Вашингтон.

Захарова напомнила, что украинский президент "сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском" на полях саммита G7 в Японии. "Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом", - написала она в воскресенье в своем Telegram-канале.