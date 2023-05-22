Антонов заявил, что одобрение США ударов по Крыму указывает на незаинтересованность в мире

Посол России в Вашингтоне отметил, что удары по Крыму Москва будет рассматривать, как нападение на субъект России

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Одобрение Вашингтоном ударов Вооруженных сил Украины по Крыму при помощи западного оружия указывает на то, что США не заинтересованы в мире. С таким заявлением выступил в воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вашингтон полностью подчинил участников "семерки" собственной линии в отношении конфликта на Украине. Более того, резко ужесточил подходы по двум важным вопросам. Речь о подготовке к передаче киевскому режиму истребителей F-16, а также безоговорочном одобрении ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия. Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире", - убежден он.

Посол добавил, что удары по Крыму будут рассматриваться Москвой "как нападение на любой другой субъект Российской Федерации", и призвал Соединенные Штаты полностью отдавать себе отчет в ответных мерах со стороны России.

Антонов также указал на отсутствие на Украине как инфраструктуры для эксплуатации F-16, так и необходимого числа пилотов, а также обслуживающего персонала. По мнению Антонова, это заставляет задуматься о возможности будущего вовлечения в конфликт Североатлантического альянса, когда "американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными "добровольцами".

Ранее американский президент Джо Байден на полях саммита Группы семи в Хиросиме заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США совместно с союзниками начнут подготовку украинских летчиков, в том числе на истребителях F-16. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят истребители F-16 Украине. Салливан добавил, что, по мнению американской администрации, F-16 не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.