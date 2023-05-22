В ЛНР сообщили, что солдаты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев

Случай расстрела был зафиксирован в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, уточнил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли за дезертирство 10 своих сослуживцев, покинувших позиции под Артемовском (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Часов Яр зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений вооруженных формирований Украины за самовольное оставление позиций в районе города Артемовска", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от российской разведки.

Марочко отметил, что все 10 военнослужащих были мобилизованы и призваны на военную службу менее месяца назад.

В пятницу Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ в сжатые сроки передислоцирует резервы под Артемовск и Часов Яр из-за высоких потерь на этом участке фронта.

В воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.