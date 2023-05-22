22 мая, 06:43
Саммит G7

Рябков заявил, что заявления G7 в вопросах ядерной безопасности передергивают факты

Заявления G7 в вопросах ядерной безопасности передергивают факты, заявил Рябков.

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Теги:
РоссияРябков, Сергей АлексеевичСаммит G7
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