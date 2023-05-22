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22 мая, 06:43
Саммит G7
Рябков заявил, что заявления G7 в вопросах ядерной безопасности передергивают факты
Заявления G7 в вопросах ядерной безопасности передергивают факты, заявил Рябков.
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Теги:
Россия
Рябков, Сергей Алексеевич
Саммит G7
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