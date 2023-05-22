Медведев считает, что РФ и Вьетнам помогут друг другу вне зависимости от ситуации в мире

Замглавы Совбеза России отметил, что, каждый раз, приезжая в республику, он радуется тем изменениям, которые там происходят

ХАНОЙ, 22 мая. /ТАСС/. РФ ценит дружбу с Вьетнамом, два народа будут помогать друг другу, что бы ни происходило в мире. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник в ходе визита в республику на встрече с Обществом вьетнамско-российской дружбы (ОВРД).

"Мир никогда не бывает спокойным, всегда есть трудности, проблемы. Мы ценим то, что между нами всегда существует, - доброжелательные и дружеские отношения. Вне зависимости от того, что происходит на планете, помогаем друг другу. Можете не сомневаться, что так будет и впредь", - заверил зампред Совбеза России.

"Все, что делается по укреплению наших связей, послужит хорошую службу нашим народам", - подчеркнул он. "И в этой работе мы будем опираться на тех людей, которые любят Россию, которые знают русский язык, историю и культуру. Это имеет для нас огромное значение. Это исключительно ценный ресурс нашей дружбы", - указал Медведев.

Замглавы Совбеза РФ поделился своими воспоминаниями, связанными с Вьетнамом. "Человек смотрит на историю, на свою жизнь своими глазами всегда, так мир устроен. <…> Сейчас вспомнил, что вообще первый иностранный гражданин, которого я увидел, это было в начале в 70-х годов, это был вьетнамский аспирант моего отца. Если говорить обо мне, то вьетнамцы в моем сердце буквально с детских лет", - сказал он.

Замглавы СБ РФ подчеркнул, что для Вьетнама 70-е годы прошлого века были сложным временем. "Тогда была война за воссоединение вашего государства. Мы старались по возможности помогать в этой борьбе, и сегодня наши отношения действительно - отношения стратегического партнерства, - указал он. - Ваша страна - наш давний друг. У нас действительно общая история, мы, действительно, помним о солидарности, о поддержке, которая была оказана вьетнамскому народу со стороны Советского Союза. [Это] было время героической борьбы за свободу и независимость, время помощи в последующем восстановлении".

Медведев добавил, что, каждый раз приезжая во Вьетнам, он радуется тем изменениям, которые происходят в этой стране. По его словам, она становится еще прекраснее, видны все достижения, которые были достигнуты за последние годы. "Так получилось, что я впервые побывал во Вьетнаме в 2000 году, сейчас 2023 год, и это разный Вьетнам. Я вас с этим поздравляю", - сказал замглавы Совбеза России. Он выразил вьетнамским друзьям, коллегам, партнерам признательность за тот вклад, который они вносят в расширение сотрудничества с РФ.

Об Обществе вьетнамско-российской дружбы

Общество вьетнамо-российской дружбы (ОВРД) - преемник активно работавшего с начала 50-х годов прошлого века Общества вьетнамо-советской дружбы - было создано в декабре 1994 года в качестве самостоятельной общественной организации, входящей в состав Союза вьетнамских обществ дружбы. В настоящее время является одним из его наиболее многочисленных и активных членов. С 2017 года в организации председательствует бывший гендиректор Вьетнамского телевидения Чан Бинь Минь.

В последние годы число первичных организаций ОВРД в провинциях Вьетнама как на севере, так и на юге страны значительно увеличилось. Они активно популяризируют информацию о жизни в России, поддерживают традиции дружбы и солидарности между народами двух стран. Общество организует мероприятия в честь памятных дат в истории России и Вьетнама, например, победы в Великой Отечественной войне, установления дипотношений между странами, проводит ежегодные встречи выпускников советских и российских вузов, военных ветеранов, принимает активное участие в ежегодных акциях "Бессмертный полк", освещает события в России и вокруг нее на своих информационных ресурсах в интернете, в том числе в журнале "Березка".

ОВРД тесно сотрудничает с российским Обществом дружбы с Вьетнамом, Русским домом в Ханое и российским посольством. В центральное правление ОВРД входят 35 человек из числа государственных и общественных деятелей, большая часть которых - выпускники советских и российских вузов. Многие из активистов организации были награждены российским орденом Дружбы.