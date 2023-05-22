Комитет СФ по международным делам единогласно поддержал денонсацию ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году и адаптировали в 1997 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал в понедельник закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом ТАСС сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев.

"Комитет единогласно поддержал денонсацию", - сказал сенатор.

Как ожидается, Совфед рассмотрит закон на заседании в среду.

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Депутаты денонсировали договор 16 мая.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.

11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.