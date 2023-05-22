Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России

Секретарь Совета безопасности заявил, что расчеты в нацвалютах делают отношения России и КНР неуязвимыми к давлению

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Стратегический курс Москвы предполагает дальнейшее расширение сотрудничества с Китаем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку в понедельник.

"Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем - стратегический курс России, - указал он. - Наша страна уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой во всех сферах, оказанию взаимопомощи и наращиванию координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира".

Патрушев отметил, что особую роль в укреплении российско-китайского партнерства играют доверительные контакты на высшем уровне. Он напомнил, что 20-22 марта состоялся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. "Его приезд сразу после переизбрания на пост главы государства подтвердил беспрецедентно высокий уровень наших отношений, обозначил твердый настрой на их дальнейшее углубление", - считает секретарь Совбеза РФ.

Патрушев заявил, что расчеты в нацвалютах делают отношения РФ и Китая неуязвимыми к давлению. "Последовательно реализуются все договоренности о сотрудничестве в практических областях. Несмотря на санкционное давление, продолжает ставить новые рекорды двусторонний товарооборот. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах, что делает наши отношения не подверженными внешнему влиянию", - сказал он.

По его словам, отношения России и Китая не направлены против других стран. "Российско-китайское стратегическое партнерство строится на принципах взаимного уважения и равноправия, глубокого доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга и не направлено против третьих стран", - отметил он.