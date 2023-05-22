Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тыс. рублей за укусы животных

Депутаты также предлагают исключить административную ответственность за это нарушение к владельцу в том числе в случае, если инцидент произошел в момент, когда животное находилось под присмотром другого человека

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате принять поправки о введении штрафов до 200 тыс. рублей за укусы животных.

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта об административной ответственности за ненадлежащее обращение с домашними животными. Документ внесли в палату в июле 2021 года первый замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Первое чтение состоялось 21 декабря 2021 года.

Согласно поправкам, за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан ввести штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Также предлагается сделать примечание, что административная ответственность за это нарушение не применяется к владельцу животного в случае, если инцидент произошел в момент, когда животное находилось под присмотром другого человека, а также "в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц".