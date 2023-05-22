22 мая, 08:20

Китай пригласил Путина на форум "Один пояс - один путь"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Москва признательна Пекину за то, что президент РФ Владимир Путин приглашен выступить на международном форуме "Один пояс - один путь" в качестве главного гостя, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

"Признательны за приглашение президенту Российской Федерации Владимиру Путину принять участие в качестве главного гостя в третьем форуме "Один пояс - один путь", - сказал он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что "пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса - одного пути". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссияКитай
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